Daniele Parolini è stato il primo amore di Mina. Nasce a Cremona il 9 febbraio 1936, è stato un calciatore della Cremonese facendo il suo esordio in prima squadra nel 1957. La sua grande passione è stata anche l’atletica. Successivamente si è laureato in economia e commercio con una tesi dal titolo “Diritti e doveri del calciatore professionista con particolare riguardo alla cosiddetta cessione”. Si è iscritto all’Ordine della Lombardia dal 14 aprile 1967. Dopo la laurea conobbe Gino Palumbo iniziando così a seguire gli allenamenti dell’Inter per il “Corriere“: per 28 anni ha seguito da inviato sia il calcio che il tennis.

Mina, chi è il primo fidanzato Daniele Parolini: le curiosità

Inoltre, Daniele è stato volontario internazionale in Africa con i Padri Comboniani. Ha lavorato a stretto contatto con gli italiani per sviluppare le discipline sportive come il ciclismo e il calcio in particolare modo in Congo, con padre Luigi Moser, cugino del grande campione Francesco. Ha collaborato successivamente con la rivista “Amani” fondata da padre Kizito Sesana e con il mensile “Nigrizia”. Con Mina ha sempre avuto un ottimo rapporto d’amicizia dopo la fiamma del primo amore. Infine, è scomparso all’età di 77 anni.