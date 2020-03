Grande Fratello Vip | scontro feroce tra Antonella Elia e Patrick

Ancora una volta è lotta Antonella Elia Patrick Ray Pugliese al ‘Grande Fratello Vip’. I due si punzecchiano dopo le nomination.

Al ‘Grande Fratello Vip 4’ è scontro in diretta con Antonella ad innescare una polemica con gli altri inquilini della casa. Alla storica soubrette di Mike Bongiorno ai tempi de ‘La Ruota della Fortuna’ proprio non va giù Patrick Ray Pugliese, che lei stessa definisce ipocrita.

Tra i due proprio non corre buon sangue e già nelle scorse settimane c’erano stati degli scontri. La Elia ha esternato tutto il suo malumore durante le nomination espresse ieri, quando uno alla volta gli inquilini della casa hanno dovuto procedere nominando chi vorrebbero vedere eliminato. Lei se l’è presa anche con Paolo Ciavarro e con Teresanna Pugliese. Ma Patrick resta sempre il suo bersaglio ‘preferito’. Patrick ha affermato di andare d’accordo con lei, pur avendola scelta per le sue nomination. “No, da ora in avanti io e te non andiamo più d’accordo”, risponde lei.

