Grande Fratello Vip, colpo di scena: proposta di matrimonio in diretta

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena: il più sorprendente, la proposta di matrimonio fatta da un concorrente.

Continua il percorso dei vip all’interno del Grande Fratello. La trasmissione verrà abbreviata a causa del coronavirus, ma i concorrenti rimasti in gara si daranno battaglia sino all’ultimo per vincere questa quarta edizione. Come possono immaginare i fan, l’ultima puntata serale del GF Vip è stata ricca di colpi di scena. Quest’anno Alfonso Signorini ha imbastito un programma ricco di personaggi dotati di carisma e storie da raccontare. Questo gli ha permesso ogni settimana di proporre agli spettatori situazioni inattese.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip | scontro Zequila Aruta | “Rispetta le regole ora”

La prima novità della puntata è stata rappresentata dalla doppia eliminazione. Data la necessità di concludere prima il programma, infatti, è stato dimezzato il tempo di selezione dei concorrenti che si giocheranno la finale. Il primo finalista, infatti, è stato già deciso e domani sera si conosceranno anche gli altri. Ma la vera sorpresa della serata è stata un’altra.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip | chiusura anticipata per Coronavirus | le reazioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello: Zequila in ginocchio fa una proposta di matrimonio a Marina

A regalare emozioni è stato Antonio Zequila. Alfonso Signorini gli ha mostrato la lettera a lui dedicata da Marina, l’ex fidanzata. L’attore spiega al conduttore che la separazione è stata determinata esclusivamente dagli impegni lavorativi di entrambi, ma che il sentimento non è mai sfiorito: “Non è mai finita, noi ci amiamo lo stesso anche se non ci sentiamo, se un amore è forte non finisce mai”. A quel punto il direttore di ‘Chi‘ gli chiede se sarebbe disposti a ricominciare una storia d’amore con Marina e Zequila, a sorpresa si mette in ginocchio.

Davanti allo sguardo esterrefatto di tutti poi dice: “Io quando esco vorrei sposarla, mi metto in ginocchio. È la donna della mia vita. Cara Marina, io vorrei sposarti”. Una proposta di matrimonio in piena regola che è stata accolta dagli applausi di tutti i concorrenti ed anche degli opinionisti.