Gianfranco Jannuzzo, chi è: età, carriera, vita privata dell’attore

Gianfranco Jannuzzo è non solo un bravissimo attore, ma un artista a tutto tondo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Attore teatrale e commediografo brillante e versatile, attivo anche in cinema e televisione, nonché scrittore e artista tout court, Gianfranco Jannuzzo è un vulcano di entusiasmo, simpatia, cortesia e personalità. Conosciamo più da vicino questo “personaggio” tutto da scoprire.

L’identikit di Gianfranco Jannuzzo

Gianfranco Jannuzzo, talvolta indicato come Iannuzzo, è nato ad Agrigento il 7 dicembre 1954, e nello stesso anno la sua famiglia si è trsferita a Roma. Dopo aver intrapreso gli studi universitari ha frequentato il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti. Diplomatosi nel 1982, ha partecipato ai varietà televisivi della Rai Attore amore mio e Come Alice, per la regia di Antonello Falqui, sotto la cui direzione prende parte anche alle commedie musicali Applause.

Gianfranco Jannuzzo ha partecipato come ospite ad alcune trasmissioni televisive di Paolo Limiti e nel varietà di Antonio Amurri e Dino Verde, Carnevale, presentato con Edwige Fenech, per la regia di Furio Angiolella, di cui è stato anche autore. Senza dimenticare le sue esperienze come doppiatore di John Ventimiglia in Mickey occhi blu e Don Castoro in Il dottor Dolittle 2.

Per il resto, nel 1988 Gianfranco Jannuzzo ha ricevuto il premio Il Fiore, e in seguito è stato per due volte insignito del Premio Charlot e La Giara D’Argento. Quanto alla vita privata, nel 1989 si è sposato con la politica e conduttrice televisiva Gabriella Carlucci, dalla quale si è poi separato. Nel 1998 si è risposato con l’ex modella Ombretta Cantarelli.

