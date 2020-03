Ghost: trama e curiosità sul film con Patrick Swayze

Ghost: tutte le informazioni sull’indimenticabile film in onda giovedì 19 marzo su NOVE.

La colonna sonora di Ghost è sicuramente una delle più famose del mondo, assieme alla scena del vaso realizzata da Sam e Moly, ovvero Patrick Swayze e Demi Moore. A distanza di 30 anni dalla sua realizzazione – è uscito infatti nel 1990 – è ancora oggi una delle piccole più amate, soprattutto per la storia d’amore oltre la morte. Vediamo insieme tutte le curiosità sul film.

Ghost: trama

Sam Wheat (Patrick Swayze) lavora in banca e vive a New York con la sua fidanzata Molly Jensen (Demi Moore), una promettente artista. All’improvviso, la loro vita serena viene spezzata da una tragedia: uscendo da teatro vengono aggrediti da un rapinatore armato che, sperando di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Il fantasma di Sam rimane sulla Terra per stare vicino a Molly.

Pedinando il suo assassino, la vittima scopre che si tratta di un portoricano di nome Willy Lopez (Rick Aviles) che cerca anche di introdursi nell’appartamento. Per fortuna, però, Sam riesce a incontrare la sensitiva Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), che aiuta il ragazzo a comunicare con Molly, la quale nel frattempo si è avvicinata a Carl Bruner (Tony Goldwyn), migliore amico e collega di Sam, che nasconde un segreto incredibile.

Ghost: Curiosità

Per il ruolo di Molly è stata inizialmente contattata Meg Ryan, che però ha rifiutato. Anche Nicole Kidman è stata valutata per la parte poi ottenuta da Demi Moore, scelta perché riusciva a piangere a comando.

Patrick Swayze è stato scelto dal regista Jerry Zucker perché era un “macho sensibile”, opinione nata dopo che l’attore si era commosso durante un’intervista per la morte del padre.

Whoopi Goldberg è stata scelta dallo stesso Zucker per il ruolo di Oda Mae grazie Patrick Swayze, che era un suo fan accanito.

In una “Una pallottola spuntata 1 e 1/2; l’odore della paura” con Leslie Nielsen, il regista David Zucker ha voluto omaggiare il fratello Jerry rifacendo la parodia della celebre scena del vaso.