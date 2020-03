GF Vip: parente di Adriana Volpe positivo al Coronavirus? – VIDEO

Sono in molti quelli che pensano che un parente di Adriana Volpe possa essere risultato positivo al Coronavirus: gli indizi trapelati in questi giorni.

Quelli scorsi e quelli che seguiranno sono giorni duri per Adriana Volpe, la quale a quanto pare è venuta a conoscenza di una notizia negativa. Molte realtà giornalistiche hanno supposto che qualche parente del marito o suo possa aver contratto il Coronavirus, ma si tratta solo di ipotesi. Le indiscrezioni sono cominciate a circolare quando la conduttrice è stata chiamata in confessionale un paio di giorni fa. Dalla stanza per il supporto psicologico e le notizie private, infatti, è uscita visibilmente scossa e dopo un bel po’ di tempo.

Ad accorgersi subito che qualcosa non andava è stato Patrick che, una volta vista l’espressione di Adriana le ha detto: “Sei rimasta in confessionale tanto tempo”. La Volpe ha risposto: “Eh sì, purtroppo è così. La situazione non è bella“. A quel punto il coinquilino le ha chiesto: “Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?”. Prima che si sentisse la risposta la regia ha cambiato stanza. Una parziale conferma, però, è giunta ieri sera quando Alfonso Signorini ha detto ad Adriana: “A lui va il nostro abbraccio, visto che sta affrontando un momento difficile”.

