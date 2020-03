Dritto e Rovescio: ospiti e anticipazioni puntata 19 marzo 2020

Dritto e Rovescio: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata condotta da Paolo Del Debbio

Dritto e Rovescio ritorna con il tradizionale appuntamento del giovedì dopo lo speciale del 16 marzo sul Coronavirus. Come sono andati gli ascolti? in prima visione Il Commissario Montalbano – Rete di Protezione ha conquistato 9.497.000 spettatori pari al 33.2% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 – dalle 21 alle 23.41 – Speciale Tg2 – Coronavirus, Settimana decisiva ha interessato 1.142.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha intrattenuto 3.690.000 spettatori (14.2%). Su Rai3 Carol ha ottenuto 589.000 spettatori pari al 2%. Su Rete4 Speciale Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.471.000 spettatori con il 6.3% di share.

Leggi anche–> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 19 marzo prima e seconda serata

Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Dritto e rovescio: anticipazioni

Le anticipazioni della puntata ci dicono che anche questa sera ci parlerà degli ultimi aggiornamenti sul sul Covid-19 in Italia, che attualmente conta oltre tremila morti in tutto il Paese, con i principali focolaiin Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

La produzione è di Videonews con la conduzione di Paolo Del Debbio. L’intera puntata parlerà appunto dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus. Il Governo ha infatti annunciato che ci saranno delle ulteriori restrizioni, visto che le misure prese finora non sono state sufficienti ad arginare il contagio. Quale sarà il futuro anche economico dell’Italia? Quando si prevede la fine dell’epidemia? A questa ed ad altre domande cercheranno di rispondere gli ospiti della serata.