Protagonista a Storie Italiane la cantante Donatella Rettore che ha raccontato la sua seconda operazione per un tumore al seno.

Donatella Rettore, cantante italiana, ha dato il suo contributo telefonicamente nella puntata di Storie Italiane di giovedì 19 marzo 2020. Pochi giorni è stata operata per la seconda volta per un tumore al seno e così ha svelato: “Ora sono stata dimessa”.

Leggi anche –> Donatella Rettore operata d’urgenza: “Abbiate cura dei miei cari”

“Mi trovo a casa, sono fasciata, la ferita si deve ancora rimarginare”. Poi dalla sua casa di Castelfranco Veneto ha aggiunto anche il suo pensiero sull’emergenza Coronavirus: “Il covid-19 è un nemico invisibile. E’ intorno a noi ma non ce ne accorgiamo. In questo periodo sono rimasta spiazzata dall’affetto che mi è stato dimostrato da tante persone: anche chi conoscevo poco si è dimostrato amico, forse più amico di chi, invece, ritenevo tale”.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni di euro alla Regione Lombardia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QU

Donatella Rettore, tutte le curiosità

Ai microfoni di Storie Italiane la stessa cantante italiana ha svelato: “Vorrei muovermi, ma non posso farlo perchè se lo faccio sudo. La ferita deve rimanere asciutta per potersi rimarginare”. Infine, ha lanciato un appello per chi abbandona un animale: “Se adottate un animale lo fate per la vita! Non è un peluche!”.