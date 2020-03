Dario Aita, chi è Sergio nella fiction Don Matteo: carriera e curiosità

Chi è Dario Aita, carriera e curiosità sull’attore che interpreta il personaggio di Sergio nella fiction Don Matteo: cinema, teatro, tv.

Nato a Palermo nel 1987, dopo la maturità classica Dario Aita si iscrive alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Già prima del diploma, nel 2009 viene scritturato per il ruolo da coprotagonista per il film La prima linea di Renato De Maria.

Leggi anche –> Maurizio Lastrico, chi è: età, carriera e vita privata dell’attore di ‘Io sono Mia’

L’anno dopo, lo stesso regista lo vuole sul piccolo schermo nella fiction di Rai 1 Il segreto dell’acqua. Nel 2011 ottiene il diploma e subito dopo inizia a lavorare per la fiction televisiva, ma anche per le serie web e per il cinema.

Leggi anche –> Maria Chiara Giannetta, chi è: età, vita privata e carriera dell’attrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sull’attore Dario Aita

Tra gli attori preferiti del regista Luca Ribuoli, che lo vuole come interprete di diverse fiction, tra cui La mafia uccide solo d’estate serie tratta dal film di Pif, Dario Aita nel 2016 è co-protagonista nel film Caffè di Cristiano Bortone accanto a Miriam Dalmazio. Nello stesso anno, è nel cast di La cena di Natale di Marco Ponti. Interpreta il ruolo di Pasquale Di Filippo nella serie televisiva Il Cacciatore, ispirata alla figura del pm antimafia Alfonso Sabella.

Nella fiction Prima che la notte, diretta da Daniele Vicari, interpreta l’onorevole Claudio Fava, figlio di Pippo il giornalista ucciso da Cosa Nostra nel gennaio 1984. Prolifico anche a teatro e nei cortometraggi, nel 2020 entra nel cast della fortunata serie televisiva Rai, Don Matteo, nella quale interpreta il ruolo di Sergio.