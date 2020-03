Coronavirus, Trump approva l’uso dei farmaci anti-malaria

Il presidente degli Stati Uniti dà il via libera all’uso dei farmaci anti-malaria contro il Coronavirus, sempre più diffuso anche nel suo Paese.

Sì all’uso dei farmaci anti-malaria per combattere il Coronavirus. L’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump ha dato il via libera al loro utilizzo in questa fase di emergenza per bocca dello stesso presidente americano, che durante il briefing della task foce della Casa Bianca ha affermato: “Saremo in grado di rendere disponibile questo farmaco quasi immediatamente”. In condizioni normali, infatti, per una simile approvazione ci sarebbero voluti diversi mesi.

Gli Stati Uniti nella morsa del Coronavirus

“Non c’è mai stata una cosa così nella storia”, ma gli Stati Uniti stanno “sviluppando vaccini e terapie nel modo più veloce possibile”, ha chiarito il presidente Donald Trump nel briefing quotidiano alla Casa Bianca. “Come sapete, all’inizio della settimana abbiamo iniziato i primi test clinici su un vaccini candidato per il virus”, ha poi ricordato.

Un farmaco attualmente usato per curare la malaria, l’hydroxychloroquine, sarà “disponibile quasi immediatamente” come terapia per il Coronavirus. Il presidente Usa ha infine reso noto di avere invitato la Food and Drug Administration (Fda) a eliminare gli attuali vincoli alle terapie necessarie ai pazienti affetti da Coronavirus. Il farmaco, ha concluso con una nota di ottimismo, potrebbe segnare una “svolta” nel contrasto alla pandemia che sta facendo tremare il mondo: “Questa non è una guerra finanziaria, ma sanitaria e dobbiamo vincerla”.

