Coronavirus, oltre 400 vittime oggi: i dati della Protezione Civile

Oltre 400 vittime oggi a causa del Coronavirus: i dati della Protezione Civile del 19 marzo, in Italia più vittime che a Wuhan.

33.190 i malati in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. I dati diffusi dalla Protezione Civile sul Coronavirus fanno ancora paura. Oltre 400 le vittime nella sola giornata di oggi: ora in Italia ci sono più vittime che a Hubei, la provincia cinese di Wuhan.

Tra i dati delle singole Regioni, spiccano i casi 700 casi in Emilia Romagna, mentre i nuovi contagiati in Veneto e Lazio sono un centinaio a testa, con un dato che si mantiene stabile.

I numeri del contagio da Coronavirus in Italia e nel mondo

Ieri, si conteggiavano 35mila casi totali, dei quali oltre 4mila guariti e circa 3mila decessi. Ma intanto, anche il resto del mondo occidentale deve fare i conti con i contagi da Covid-19 che ora salgono in maniera consistente. In Spagna, sono 17.395, secondo Paese del Vecchio Continente per numero di casi dopo l’Italia, terza la Germania che ne ha quasi 14mila.

In Francia i casi di contagio sono oltre 9mila, mentre spostandoci oltre Oceano, gli Usa cominciano ad avere a che fare con un numero importante di casi: oltre 10mila. Ci sono poi i dati del Viminale su chi non rispetta le norme di contenimento previste dai decreti Conte ribattezzati “Resto a casa”. In otto giorni, si contano nel nostro Paese qualcosa come 53mila denunce per violazioni delle norme di contenimento.