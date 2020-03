Coronavirus, mamma influencer beve sperma per difendersi dal contagio. Una donna di 32 anni ha informato tutti i propri followers del suo intento, promuovendone i grandi benefici per la salute.



Mamma influencer lancia sui social la propria teoria. Contro il contagio da Coronavirus basterebbe bere sperma ogni giorno. Per la donna la secrezione sarebbe un concentrato di vitamine che rinforzano il sistema immunitario.

Coronavirus, mamma influencer beve sperma contro il contagio

Tracey Kiss è una donna di 32 anni. Tracey vive a Aylesbury, nel Buckinghamshire, ed è una mamma e una influencer. Proprio sui social la donna ha divulgato la propria teoria in merito ad un metodo per contrastare l’eventuale contagio da Coronavirus.

A tutti i propri 400.000 followers infatti Tracey avrebbe proposto di affidarsi ogni giorno allo sperma maschile per rafforzare le proprie difese immunitarie. Secondo la donna infatti, che aveva programmato di bere ogni giorno lo sperma del suo fidanzato, questa sostanza potrebbe essere del tutto benefica sul fisico e divenire un valido alleato nel contrastare l’attacco e quindi il contagio da parte dei virus. Tracey ha spiegato ai suoi followers sui social che la sostanza sarebbe un multivitaminico eccezionale, ricco di minerali.

Naturalmente la teoria di questa influencer non ha alcuna base scientifica. Anzi, molti sono stati i medici e le persone competenti in materia che hanno prontamente tentato di smentire tale ipotesi. Tra di loro la dottoressa Sara Jervis, la quale, intervistata dal Daily Star, non ha potuto che giudicare tale teoria come “preoccupante”.