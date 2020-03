Coronavirus, Higuain in fuga dall’Italia: vola in Argentina – VIDEO

Risultato negativo al tampone del Coronavirus, l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain in fuga dall’Italia: vola in Argentina.

Dopo i casi di positività alla Juventus, l’attaccante Gonzalo Higuain ha lasciato l’Italia la scorsa notte per sfuggire alla pandemia del Covid-19 e ritirarsi in Argentina. Il primo calciatore a risultare positivo, come noto, è stato Daniele Rugani.

L’attaccante, come tutti gli altri componenti della squadra bianconera, si trovava in isolamento volontario a casa da una settimana: ha fatto il tampone ed è risultato negativo.

Così, si è presentato all’aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava la negatività al test. Inoltre, ha evidenziato che sulla pista c’era già un jet privato pronto ad alzarsi in volto, diretto in Argentina. Il personale di polizia che controlla lo scalo torinese non ha potuto fare altro che acconsentire alla richiesta e così Higuain è “scappato” dal nostro Paese per raggiungere la sua terra natale. Una decisione, questa, che ha scatenato anche diverse polemiche.