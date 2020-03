Coronavirus, Cina a quota zero: numeri scioccanti in Europa – VIDEO

La Cina raggiunge quota zero contagi da Coronavirus, ma i numeri in Europa sono sconcertanti, Italia ormai primo Paese al mondo per vittime.

La Cina riferisce che per la prima volta da quando non sono iniziate le nuove infezioni da Coronavirus non si sono registrati nuovi positivi, grazie alle ferree misure messe in atto. Un dato in controtendenza rispetto al resto del mondo.

Leggi anche –> Cina, nessun nuovo caso di Coronavirus: prima volta dall’inizio del contagio

Abbiamo infatti superato i 220mila casi nel mondo, di questi “solo” 80mila sono sul territorio cinese, segue l’Italia con 35mila casi.

Leggi anche –> Donazione Coronavirus, Fedez Sbotta: “Raccolti 8 milioni, sbloccateli”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sommando i dati delle principali nazioni europee – ovvero oltre all’Italia – Germania, Spagna, Francia e Regno Unito, i casi sono 75mila complessivi e il computo dei contagi sul Vecchio Continente è superiore a quello cinese. Non solo: questo dato è ancora parzialissimo, se si considera che in Cina la pandemia è stata di fatto contenuta e in Europa siamo lontani dal picco di contagi. Drammatica in particolare la situazione dell’Italia: nel nostro Paese si contano ormai gli stessi casi della provincia di Hubei, dove si trova Wuhan, epicentro mondiale del focolaio.