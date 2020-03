Coppia choc: “Ci amiamo e faremo figli, anche se abbiamo altri partner”. La storia di due coniugi che, pur dichiarandosi innamoratissimi l’uno dell’altra, intrattengono una relazione amorosa con altri partner.





Marito e moglie si dichiarano innamorati oggi più che mai e affermano di voler mettere su una famiglia e di avere dei figli. Ognuno di loro però è fidanzato con un altro.

Coppia choc: marito e moglie si dichiarano innamorati e desiderosi di avere dei figli ma hanno altri partner

Bettina e Tavish sono una coppia felicemente sposata. I due si dichiarano ogni giorno più innamorati e vorrebbero avere una famiglia più numerosa, mettendo al mondo dei bambini. Bettina e Tavish però non vivono da soli il proprio amore. La coppia infatti abita nel Massachusetts, anche insieme ad Adam, il fidanzato di Bettina e ad Ellie, la fidanzata di Tavish. E i quattro, come si legge sulle pagine del Mirror, non potrebbero dirsi più felici. Anche se sono molte le critiche che ricevono ogni giorno dagli estranei.

Tutto è nato da un’esigenza di Bettina, legata alla propria agorafobia. Per questo motivo infatti la donna tendeva a rifiutare le occasioni di socializzazione al di fuori della propria abitazione. Era difficile per lei uscire dal proprio appartamento. Per questo ha iniziato a spingere il marito a esplorare interessi che lo ponessero in contatto con altre persone senza costringere Bettina ad uscire di casa. D’altro canto Tavish aveva sempre pensato con interesse ad intrattenere più relazioni amorose contemporaneamente ma aveva sempre ritenuto la cosa un tabu.

Anche Ellie, la fidanzata di Tavish, è sposata e ha raccontato di aver iniziato con il marito ad incontrare nuove persone 5 o 6 anni fa. Solo Adam, il fidanzato di Bettina, ha una relazione esclusiva con lei. I due uomini tra di loro, così come le due donne, hanno affermato di avere un rapporto fraterno. I quattro hanno dichiarato di vivere serenamente questo rapporto pur dovendo fare i conti con i pregiudizi e le critiche del mondo esterno.