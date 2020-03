Antonella Clerici lutto | il triste messaggio per la grave perdita | FOTO

Il messaggio di Antonella Clerici: lutto grave e tanta commozione, le parole della conduttrice tv Rai giungono a mezzo social.

Proprio nel giorno della Festa del Papà, Antonella Clerici apprende della scomparsa del padre di un suo caro amico, ovvero lo chef Daniele Persegani.

Il genitore del famoso cuoco è venuto a mancare nelle scorse ore, e purtroppo ha avuto luogo proprio in una delle zone più colpite dall’emergenza Coronavirus in Italia. Situazione che non consente a chef Persegani di poter assistere ad un funerale come si dovrebbe. Infatti le celebrazioni funebri per chi muore nelle aree maggiormente sottoposte a presenza del virus Covid-19 si svolgono in tutta fretta ed a volte senza che la famiglia del caro estinto possa dare a questi un ultimo saluto.

Antonella Clerici lutto, il triste messaggio per la grave perdita

Anche Antonella Clerici ha appreso la triste notizia e ha rilasciato all’amico Daniele un messaggio attraverso i social network, al pari di chef Andrea Mainardi e tanti altri. Persegani era stato chef dell’Italia ai Mondiali di Brasile 2014. Mainardi gli ha scritto: “Fratello mio ti sono davvero vicino… vorrei sempre vederti con questo sorriso…”. Invece la Clerici ha rilasciato le seguenti parole. E’ mancato il papa’ di @danieleperseganiofficial…ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo❤️ Oggi un po’ di silenzio e preghiera.

