Stasera in tv – Stasera Italia, Speciale Coronavirus: anticipazioni di oggi

Stasera Italia, con la conduttrice Barbara Palombelli, sarà in prima serata con uno speciale dedicato al Coronavirus: in collegamento esperti e ospiti

Stasera Italia Speciale – Coronavirus sarà la trasmissione che oggi, 18 Marzo, si occuperà degli aggiornamenti sulla temuta epidemia. Durante la scorsa puntata è intervenuto in collegamento il giornalista Nicola Porro in quarantena domiciliare in quanto risultato positivo al virus.

Restiamo anche noi a casa per gli aggiornamenti dello speciale di Rete 4 che inizierà alle ore 21.25.

Leggi anche –> Stasera in tv film – X Men 2: cast, trama e trailer del film di oggi, 18 Marzo

Salta ancora Cr4 – La Repubblica delle donne

L’emergenza Coronavirus sta coinvolgendo non solo la quotidianità di ognuno di noi, ma anche i palinsesti televisivi.

I programmi per gli addetti ai lavori cambiano continuamente e all’improvviso. Questo vale, per esempio, per Chi l’ha visto? della Rai. Il programma dopo aver avuto un ospite che si è rivelato positivo al virus ha dovuto chiudere i battenti sino a data da destinarsi. Anche Mediaset non è stata esente da cambiamenti dell’ultimo minuto. Cr4- La Repubblica delle donne di Chiambretti è, infatti, stata accantonata per il momento in favore della trasmissione Stasera Italia, condotta da Barbara Palombelli.

Stasera Italia sul Coronavirus

Incentrato su uno speciale dedicato proprio all’emergenza Coronavirus, il programma gestito dalla redazione del Tg4 cercherà di rispondere con professionalità alle domande dei cittadini italiani. Si analizzeranno quindi gli aggiornamenti riguardanti l’epidemia e si parlerà della chiusura degli altri Paesi europei nei nostri confronti che, a quanto pare, non si limita al lock down a cui l’Italia si è (ed è stata) sottoposta.

Parlando di numeri, l’Italia si trova ancora sul triste podio delle nazioni maggiormente afflitte dal contagio, eppure sembra che le ultime scelte del Governo Conte abbiamo iniziato a dare i primi, timidi, frutti. Si parlerà, inoltre, dell’aiuto della Cina che, dopo essere uscita dall’incubo del Coronavirus, ha deciso di tenderci una mano.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI