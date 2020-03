Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 18 Marzo

Oggi, 18 Marzo, per il Grande Fratello Vip 2020 sarà una puntata piena di sorprese: due eliminazioni e la proclamazione del primo finalista

L’emergenza Coronavirus non ha risparmiato neanche il Grande Fratello Vip che, per mediare fra i tanti che ne chiedevano la chiusura data l’epidemia e chi ha invece apprezzato il momento di spensieratezza portato nelle case dagli inquilini, ha deciso di concludere in anticipo questa edizione.

Il programma inizierà alle ore 21.45 su Canale 5.

Scopriamo insieme cosa accadrà oggi in puntata, restando tutti insieme… ognuno a casa sua.

GF Vip 2020: doppia eliminazione e proclamazione del primo finalista

La diciassettesima puntata del GF Vip 2020 sarà ricca di eventi e rivelazioni, in linea con la scelta di Mediaset di concludere il programma prima del tempo. I coinquilini sono stati informati sull’emergenza e hanno parlato telefonicamente con le loro famiglie, ma nonostante la difficile situazione italiana le liti interne si sono susseguite regolarmente. In particolare modo quelle fra Antonella Elia, Valeria Marini e Sossio Aruta. Nel corso della puntata sapremo il nome del primo o della prima finalista e il vincitore verrà proclamato l’8 Aprile. Questa serata in tv sarà all’insegna delle eliminazioni perché saranno ben due persone a dover abbandonare la Casa. Secondo i sondaggi preventivi a salvarsi potrebbe essere proprio Antonella Elia che, nonostante sia stata al centro di molti dissapori divampati al GF Vip, continua a essere apprezzata dal pubblico per la sua sincerità. Gli sfavoriti sono quindi al momento Adriana Volpe e Fabio Testi, ma come spesso accaduto in precedenza, i giochi non sono ancora stati fatti. Il televoto è infatti imprevedibile e costituisce l’elemento sorpresa che può, all’improvviso, abbattere ogni certezza.

Il pubblico sarà chiamato a decidere riguardo la prima eliminazione, la seconda invece sarà responsabilità degli stessi gieffini rimasti nella Casa.

