Stasera in tv film – X Men 2: cast, trama e trailer del film di oggi, 18 Marzo

Stasera in televisione X-Men 2, film del 2003 ispirato alla graphic novel di Chris Claremont e Brent Anderson pubblicata dalla Marvel nel 1982, sarà in prima serata su Rai 2: la trama del film

Si intitola Dio ama, l’uomo uccide la graphic novel nata dalla visionaria matita di Chris Claremont e Brent Anderson, autori rispettivamente di testo e disegni. La storia venne pubblicata da Marvel nel 1982 ed è stata ripresa nel film in onda questa sera in tv su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Come ogni pellicola che riguarda i mitici eroi, racconta una storia a sé stante che restando a casa, potremo seguire comodamente sul divano anche senza aver visto (o pur avendo dimenticato) l’episodio precedente.

X Men 2, film del 2003

X-Men 2, pellicola diretta da Bryan Singer nel 2003 si ispira a un fumetto della leggendaria Marvel Comics. Al film, che vede fra i suoi protagonisti Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman, Halle Berry e Famke Janssen, è seguito X-Men – Conflitto finale nel 2006 e, successivamente, i due prequel X-Men le origini – Wolverine e X-Men – L’inizio.

Trama del film

Wolverine, in cerca di risposte sulle sue origini si era recato ad Alkali Lake (in Canada) presso il Maniero, una scuola per mutanti, senza trovare però alcun riscontro per le sue ricerche.

Nel frattempo, il mutante-teleporta Nightcrawler per portare alla libertà di tutti i mutanti entra nella Casa Bianca per uccidere il presidente degli Stati Uniti, ma pur avvicinandosi al suo obiettivo, lo manca. Il Professor X riesce a localizzarlo grazie a Cerbero e invia Jean Grey e Tempesta a dargli la caccia e Charles e Ciclope alla prigione dove si trova rinchiuso Erik Lensherr per avere informazioni utili dal prigioniero. Il colonnello William Stryker, scienziato che si auspica lo sterminio dei mutanti, viene incaricato dal presidente di arrestare Xavier. Investito del nuovo potereil militare lo utilizza per attaccare il Maniero e catturare i suoi giovani studenti. Colosso riesce a salvare alcuni studenti mutanti dall’incursione e anche Wolverine, Rogue, Bobby e Pyro riescono a mettersi in salvo. Mystica grazie ai propri poteri riesce a far fuggire Magneto dalla prigione di massima sicurezza in cui era richiuso. Sarà proprio Magneto a svelare il piano di Stryker agli X-Men appena tornati in azione.

Cast completo:

Hugh Jackman (Logan Howlett / Wolverine)

Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X)

Ian McKellen (Erik Lehnsherr / Magneto)

Halle Berry (Ororo Munroe / Tempesta)

Famke Janssen (Jean Grey)

James Marsden (Scott Summers / Ciclope)

Anna Paquin (Marie D’Ancanto / Rogue)

Rebecca Romijn (Raven Darkhölme / Mystica)

Alan Cumming (Kurt Wagner / Nightcrawler)

Brian Cox (William Stryker)

Kelly Hu (Yuriko Oyama / Lady Deathstrike)

Bruce Davison (sen. Robert Kelly)

Aaron Stanford (John Allerdyce / Pyro)

Shawn Ashmore (Bobby Drake / Uomo Ghiaccio)

Katie Stuart (Kitty Pryde / Shadowcat)

Kea Wong (Jubilation Lee / Jubilee)

Cotter Smith (presidente McKenna)

Ty Olsson (Mitchell Laurio)

Daniel Cudmore (Piotr Rasputin / Colosso)

Peter Wingfield (serg. Lyman)

Steve Bacic (Hank McCoy / Bestia)

Michael Reid McKay (Jason Stryker)

James Kirk (Ronny Drake)

Jill Teed (Madeline Drake)

Alf Humphreys (William Drake)

X Men 2, trailer ita liano

