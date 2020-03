Stasera in tv film – Assassinio sull’Orient Express: cast, trama e trailer

Stasera in televisione, in prima tv il film Assassinio sull’Orient Express: cast stellare e trama del film di Rai1, oggi 18 Marzo 2020

Ispirato al libro omonimo di Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express, film del 2017, farà la sua prima apparizione questa sera in tv su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Un cast a dir poco stellare che dà vita a un mistero senza tempo. Scopriamo insieme la trama e il trailer del film di oggi, 18 Marzo, e restiamo a casa spezzando con la tensione di questo giallo quella dovuta alla quarantena.

Assassinio sull’Orient Express, libro e film

Murder on the Orient Express di Agatha Christie è un capolavoro letterario rimasto ineguagliato nella storia. Il romanzo venne pubblicato inizialmente a puntate nel 1933 sul The Saturday Evening Post e raccolto in unico volume solo l’anno successivo. Il detective protagonista del libro e di un’intera saga è Hercule Poirot, personaggio che Agatha Christie stessa criticò aspramente alla fine della sua vita, ma che nonostante tutto non abbandonò mai.

Assassinio sull’Orient Express, trama del film

Un uomo d’affari ricco e dalla moralità discutibile viene ucciso sull’Orient Express mentre viaggi da Parigi a Istanbul. Da quel momento il detective Hercule Poirot, casualmente su quello stesso treno e coinvolto dal direttore del convoglio, si trova a dover indagare su tutti i passeggeri. Ognuno di loro viene considerato un sospettato e nel corso delle indagini diventa sempre più evidente quanto il colpevole sia in grado di nascondersi fra le pieghe del dubbio.