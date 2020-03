Sono le venti: anticipazioni e ospiti programma pre serale condotto dal giornalista Peter Gomez.

Il solito appuntamento pre serale con il programma di approfondimento condotto su NOVE dal giornalista Peter Gomez ogni sera alle 20, questa sera avrà un doppio appuntamento: oltre alla fascia pre serale, si sposta eccezionalmente alle 21 per un’ora di informazione.

Sono le venti: anticipazioni

A Sono le venti si parlerà ovviamente di Coronavirus, la pandemia globale che sta mettendo a dura prova soprattutto l’Italia e in particolare la Lombardia. Oltre a non trovare più alcuni prodotti e generi alimentari al supermercato, non si trovano soprattutto le mascherine che servono per proteggersi quando si esce per esempio per andare la spesa. E’ notizia di questi giorni che la Germania ha bloccato un’esportazione di mascherine destinate all’Italia.

E poi ancora le proteste dei lavoratori della logistica e quelle di medici e infermieri che chiedono di essere maggiormente tutelati. L’ intervista al sociologo Revelli e ai nostri connazionali che vivono all’estero.

Si parlerà anche del modello di Luca Zaia, Governatore del Veneto, che ha previsto dei tamponi a tappeto, per scoprire anche soggetti asintomatici ma potenzialmente contagiosi.