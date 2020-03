Scuole chiuse fino a maggio, il messaggio circola sulle chat Whatsapp in queste ore. Si tratta palesemente di un falso.

Eppure molte mamme e genitori si sono allarmati e hanno creduto a quella pagina fake attribuita a Repubblica nella quale si titolava così: “Coronavirus, adesso è ufficiale: prorogata la chiusura delle scuole fino al 2 maggio”. Nel sottotitolo poi si poteva leggere: “Era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Le scuole resteranno chiuse fino al 2 maggio”. Il tutto corredato dalla foto del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Istruzione Azzolina.

Si tratta dell’ennesimo caso di fake news basata su una notizia che potrebbe anche essere vera fra qualche giorno. Diffondere oggi la cosa oltre a non avere alcun legame con la realtà poichè il governo non ha ancora deciso in merito ad una proroga contribuisce anche ad aumentare l’allarmismo tra la popolazione.

In particolare sono stati molti i genitori che ci hanno creduto e hanno iniziato a diffondere quell’immagine sulle varie chat scolastiche scatenando così il panico.

Che il governo stia seriamente pensando e valutando di prorogare la chiusura delle scuole oltre il 3 aprile è tra l’altro risaputo. Basta anche osservare l’andamento dell’epidemia in Italia per capire che il 3 aprile non sarà tutto magicamente finito, ma che, se saremo fortunati e bravi nell’osservare le regole, saremo si spera in una fase di lenta discesa nei contagi e nei morti.

