Remdesivir: il nuovo farmaco antivirale per curare il Coronavirus

Nuove speranze nella lotta al Coronavirus arrivano dal Remdesivir, il nuovo farmaco antivirale usato in via sperimentale per curare la malattia.

Un nuovo farmaco antivirale, in passato usato contro Ebola, sembra dare promettenti risultati anche per curare il Coronavirus. Nelle scorse ore, il primo guarito si è avuto al Policlinico San Martino di Genova.

Il farmaco si chiama Remdesivir ed è uno dei medicinali che sta dando nuove speranze nella lotta al Covid-19, insieme al Tocilizumab ovvero il farmaco anti artrite che pare sia utile nella lotta al virus.

Il farmaco contro il Coronavirus sperimentato a Genova: cos’è Remdesivir

L’Organizzazione mondiale della sanità alla fine di gennaio ha convocato esperti per discutere di terapie sperimentali per i pazienti con il nuovo Coronavirus, che come noto non aveva nome, né vaccino o cure specifiche. Il gruppo di esperti scientifici ha riferito che “tra le diverse opzioni terapeutiche, remdesivir è stato considerato il farmaco più promettente”. In poche settimane, una sperimentazione clinica del composto ha avuto luogo in Cina. I risultati sono attesi per aprile; nel frattempo, lo scoppio di SARS-nCoV-2, il virus che causa il COVID-19, è diventato una pandemia globale.

Per tale ragione, la sperimentazione è stata poi esportata anche in altri Paesi, tra cui l’Italia e ha avuto il primo riscontro positivo proprio a Genova. Si tratta di un nucleoside, una delle classi più antiche di farmaci antivirali. Funziona bloccando l’RNA polimerasi di cui i coronavirus e i relativi virus RNA devono replicare i loro genomi e proliferare nel corpo ospite. Esperimenti in vitro, in coltura cellulare e in modelli animali hanno dimostrato che remdesivir ha un’attività ad ampio spettro contro i virus dell’RNA, compresi i filovirus (come quello che causa l’Ebola) e i coronavirus.