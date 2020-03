Paola di Benedetto sul Coronavirus | “Per fortuna colpisce i vecchi”

È bufera sulla soubrette Paola di Benedetto che in merito al Coronavirus avrebbe esclamato delle parole molto controverse. Lo riportano dei followers.

Ennesimo rischio di squalifica al ‘Grande Fratello Vip 4‘. E sempre per delle frasi estremamente controverso. Nello specifico a finire alla gogna è Paola Di Benedetto, che con le sue parole ha fatto arrabbiare moltissimi telespettatori del reality show di Canale 5. La soubrette ha parlato di Coronavirus, non dicendosi molto spaventata da quello che sta succedendo in Italia al momento. Il motivo? “Per fortuna prende solo gli anziani”.

Una affermazione che ha lasciato di stucco in tanti e che ha suscitato la aspra reazione in followers, haters ed in chiunque altro abbia sentito le esternazioni di Paola Di Benedetto. Sono proprio alcuni followers della 25enne originaria di Vicenza ad avere portato la cosa all’attenzione di tutti. “Per fortuna prende solo i nonni che già non stanno bene. Come siamo fortunati? Pensa se avesse preso bambini e adulti”.

Grande Fratello Vip, utenti furiosi con Paola Di Benedetto: “Devi stare zitta”

Un pensiero che a detta di molti giustificherebbe la sacrificabilità degli anziani. Ed infatti una utente scrive: “Quindi mia nonna che ha altre patologie può morire tranquillamente?”. Ed un altro non ci vede più dalla rabbia. “Sei una str***. Pensa se prendesse ai tuoi nonni. E comunque prende anche ai bambini, devi stare zitta”. In moltissimi ne stanno chiedendo ora la squalifica e si attendono provvedimenti da parte della produzione del ‘Grande Fratello Vip 4. La cui fine verrà anticipata di circa due settimane. Anziché rispettare la originaria data di chiusura, che coincideva con il 27 aprile, il reality vedrà la propria conclusione l’8 aprile.