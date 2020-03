Matilde Bernabei è una nota giornalista, produttrice televisiva e dirigente d’azienda italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Giornalista, produttrice televisiva, dirigente d’azienda, attualmente presidente di Lux Vide S.p.A., società di produzione di fiction europee impegnata in coproduzioni internazionali: Matilde Bernabei è tutto questo e molto altro ancora. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Matilde Bernabei

Matilde Bernabei è nata Roma nel 1954, figlia dello storico direttore generale della Rai Ettore Bernabei. Ha iniziato la sua carriera come giornalista al settimanale Panorama. A soli 24 anni ha assunto il ruolo di segretario generale dell’Asip, società per la creazione di programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, esperienza che nel 1980 le ha aperto le porte del gruppo Montedison dove, appena 26enne, diviene responsabile del programma di job creation negli insediamenti industriali del Mezzogiorno.

Nel 1984 Matilde Bernabei è direttrice per le strategie e lo sviluppo della neonata Iniziativa Me.Ta., holding del gruppo Montedison per il settore dei servizi e polo di diversificazione, che nel giro di 3 anni diviene la terza holding finanziaria italiana con attività nella grande distribuzione (Standa, Euromercato), negli esercizi finanziari (Sefimeta), nel settore assicurativo (La Fondiaria), nell’editoria (Rizzoli-Corsera), nella telematica (Datamond), con una capitalizzazione di borsa di ben 3.000 miliardi di lire.

Nel 1987 Matilde Bernabei assume, in veste di amministratore delegato, la responsabilità operativa della Società Editoriale “Il Messaggero”. E nel 1992 decide di affiancare il padre nella società da lui fondata, Lux Vide, dove tuttora ricopre la carica di Presidente, seguendo lo sviluppo del business. In oltre 25 anni di attività in Lux, è produttrice di più 900 ore di prodotto. Una carriera di indubbio successo che però ha lasciato spazio anche per la vita privata: la manager è infatti sposata con il noto giornalista Giovanni Minoli, con il quale ha avuto una figlia, Giulia.

EDS