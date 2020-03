Un uomo sposato ha contratto il Coronavirus, a seguito di un viaggio segreto in Italia con la sua amante. Adesso è preoccupato della reazione di sua moglie.

Quando si parla di tradimento, le cose sono sempre complicate. Se ci si mette una pandemia globale nel mezzo, lo diventa ancora di più. Un uomo si sta preoccupando che sua moglie scopra della sua infedeltà dopo che è risultato positivo al Coronavirus, a seguito di un viaggio oltreoceano.

Sua moglie pensava che lui fosse nel Regno Unito per un viaggio di lavoro quando ha contratto il virus, in realtà era in Italia con la sua amante. Alla moglie non l’ha ancora confessato, ma ai medici ha detto la verità su come ha preso il Coronavirus, nonostante non abbia voluto rivelare la sua identità. Sua moglie, a causa della sua condizione, è attualmente in auto isolamento nella loro casa. Le condizioni di salute dell’uomo però sono buone e si suppone che si rimetterà.

Spaventa di più il matrimonio, che il Coronavirus

I medici dell’uomo, che preferisce rimanere anonimo, dicono che l’uomo ha più paura per essere scoperto della sua infedeltà, che per la sua salute fisica. Gli esperti hanno detto che ci sono oltre 2000 casi confermati di Coronavirus, con 71 morti accertate. Questi dati arrivano dopo la stima fatta dal Governo, secondo cui 70.000 inglesi sarebbero stati contagiati dal virus.

