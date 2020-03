Leonardo Greco Coronavirus: “Perdo sangue dalla bocca” – VIDEO

L’ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, fa il punto sul Coronavirus che lo ha colpito: “Sto meglio, ma perdo sangue dalla bocca”.

Torna a parlare del Coronavirus l’ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, che dopo un periodo in ospedale è tornato a casa, si trova in isolamento domiciliare, ma non si è ancora del tutto ripreso.

Ha infatti evidenziato: “Sono qua per condividere il mio pensiero e per parlarvi dell’evolversi della mia situazione. Io ogni giorno miglioro. Ho ancora qualche problema di respirazione: avendo una polmonite, non riesco a fare tante cose, mi affatico. Ieri sera ho starnutito e ho perso sangue dalla bocca, ma sono cose normali, purtroppo”.

Prosegue poi Leonardo Greco: “Io ne sono ancora dentro, ne sto uscendo bene. Ma c’è ancora troppa gente che non ha capito la gravità della situazione. Io fin da subito mi sono speso per la causa, da quando la gente credeva che fosse una semplice influenza”. Quindi lancia un messaggio: “Il 3 aprile si avvicina, ma tanta gente la sta sottovalutando”. L’ex tronista sin da subito ci ha tenuto a spiegare che il Coronavirus è tutt’altro che una semplice influenza, mostrandosi sofferente in ospedale.