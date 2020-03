Jude Law, che notizia per l’attore: sarà di nuovo papà – VIDEO

Che notizia per l’attore Jude Law, sarà di nuovo papà: si tratta solo di un gossip in attesa di conferme, ma sarebbe il suo sesto figlio.

L’attore Jude Law ha già 5 figli, tre nati dal primo matrimonio con Sadie Frost, una figlia dal rapporto con Samantha Burke e un’altra dalla relazione con Cat Cavelli.

Nel 2019 l’attore si è sposato con Phillipa Coan: i due stavano insieme da circa tre anni prima di convolare a nozze. Ora arriva la notizia che l’attore sta per diventare padre per la sesta volta.

Si tratta di un gossip in attesa di conferma, che in Italia è stato reso noto dal settimanale ‘Chi’: “L’aveva detto lo scorso maggio dopo il ‘si’ con la psicologa Phillipa Coan ‘L’idea di avere più figli è semplicemente meravigliosa’ e ha mantenuto la parola. L’attore infatti, tra un successo e l’altro in tv (lo abbiamo visto in ‘The new pope’ e tonerà con ‘The third day’) sarà ancora padre”.