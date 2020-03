Grande Fratello Vip | scontro Zequila Aruta | “Rispetta le regole ora”

Al ‘Grande Fratello Vip 4’ c’è una discussione tra Antozio Zequila e Sossio Aruta. Tutto nasce da un episodio causato dall’ex calciatore.

Tensione al ‘Grande Fratello Vip’, dove Antonio Zequila ha rimproverato Sossio Aruta chiedendogli con tono fortemente irritato di rispettare le regole.

Tutto era nato da uno scherzo messo in atto dall’ex calciatore a Fabio Testi. Scherzo che consisteva nell’accendere il phon all’improvviso. Cosa che ha svegliato l’attore causandogli non poco malumore. Aruta si è poi voluto giustificare sottolineando come si trattasse solo di un gioco e che un simile atteggiamento lo ha avuto anche chi è entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 prima di lui. Ma Zequila non ha voluto sentire ragioni.

Grande Fratello Vip, screzio Zequila Aruta: “Le regole valgono per tutti”

“Senti Sossio. Tu sai bene che abbiamo stabilito delle regole, scegliendo anche dei limiti di orario per queste cose. Dopo una certa ora non facciamo più rumori. Allora cerchiamo di rispettarlo. Non possiamo fare come ci pare, c’è gente anche molto meno tollerante”. La reazione del focoso Sossio Aruta non è stata delle più concilianti però. L’ex bomber del Cervia ha continuato a giustificarsi. “Doveva essere una cosa per scherzare, quando è stato fatto in camera nostra l’abbiamo presa a ridere poi…”.

Aruta non l’ha presa bene

E Zequila giù ancora più duro. “È comunque una cosa sbagliata perché avevamo deciso di non farlo più”. Sossio ha promesso che non lo farà più, ma non ha mancato di dire: “Però queste regole devono valere per tutti”. E lo scherzo dell’ex giocatore non è piaciuto nemmeno a Valeria Marini. Più che uno scherzo, lei ci ha visto una provocazione bella e buona. Nel frattempo è ufficiale la chiusura anticipata del reality. La fine sarà l’8 aprile, anziché il 27 che rappresentava il giorno di chiusura originario.

