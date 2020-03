Gennaro Arma, chi è il Comandante della Diamond Princess

Chi è Gennaro Arma, Comandante della Diamond Princess che ha dovuto gestire la crisi Coronavirus sulla nave da crociera: carriera e curiosità.

Gennaro Arma, classe 1975, ama definirsi “un uomo normale”. Eppure in molti lo conoscono perché è stato il comandante della Diamond Princess, la nave da crociera “costretta” a restare in mezzo al mare a causa del Coronavirus.

Per il suo atteggiamento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio al Comandante della Diamond Princess l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Ma l’uomo spiega di aver fatto solo il suo dovere.

Carriera e curiosità su Gennaro Arma, comandante Diamond Princess

II comandate della Diamond Princess è nato e vive in penisola sorrentina: era tra i 35 italiani a bordo della nave, coinvolta in una vicenda davvero spiacevole. Da 21 anni è al servizio della compagnia di navigazione statunitense di proprietà della Carnival Corporation e come deve fare un comandante di nave è stato l’ultimo a toccare terra alla fine di una crisi che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso.

Molti lo hanno contrapposto a Francesco Schettino, il comandante della Costa Concordia inabissata all’Isola del Giglio, ma Gennaro Arma non ama i paragoni e spiega che ha solo fatto il suo dovere. A chi lo definisce un eroe, sostiene che i veri eroi in questa crisi mondiale legata al Coronavirus sono i medici in prima linea negli ospedali. Un concetto che ha ribadito in un’intervista anche la moglie dell’uomo, Marianna Gargiulo.