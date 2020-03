Fedez su Twitter mostra effetti raccolta fondi Coronavirus – VIDEO

Il rapper Fedez su Twitter mostra gli effetti della raccolta fondi destinati alla lotta contro il Coronavirus e al San Raffaele di Milano.

Continua la raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez per la lotta al Coronavirus. Le offerte raccolte in un primo momento andavano a finanziare la creazione di nuovi posti letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

La raccolta fondi della coppia ha avuto risultati efficaci e anche gli ultimi aggiornamenti dei giorni scorsi hanno mostrato gli effetti positivi del loro appello a donare.

Intanto, nelle scorse ore il rapper ha postato su Twitter una foto che aggiorna sui lavori per il nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, che viene costruito dentro una tensostruttura che copre l’ex campo sportivo dell’università Vita-Salute San Raffaele. Fedez ha annunciato: “Venerdì 20 sarà pronta per il collaudo la nuova terapia intensiva ad alta tecnologia costruita da zero in 12 giorni. Grazie a tutti voi”. In molti hanno applaudio al gesto dei Ferragnez. Il loro impegno ha consentito davvero risultati eccellenti in pochi giorni.