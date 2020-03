Coronavirus, Sonia Bruganelli spiazza tutti: “Io resto a casa, ma…”

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha pubblicato un post su Instagram commentando quello che è diventato una sorta di mantra nell’emergenza Coronavirus: “Io resto a casa”.

Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé con un nuovo post su Instagram avente a tema l’emergenza Coronavirus: “‘Io resto a casa’ voglio vederlo scritto da chi vive in 50 mq con tre figli. Non da chi ha ville come me e fa la morale”. Parole che hanno subito innescato un acceso dibattito tra i fan e followers della moglie di Paolo Bonolis, e non solo, divisi come sempre tra sostenitori e detrattori.

La posizione di Sonia Bruganelli sul tema Coronavirus

Sonia Bruganelli non è che l’ultima di una lunga serie di vip che in questi giorni hanno rilanciato il “mantra” dell’emergenza Coronavirus nel Belpaese: “Io resto a casa”. Se però tutti gli altri si sono finore limitati a raccomandare il rispetto delle indicazioni del decreto del governo per arrestare il contagio da Coronavirus, la signora Bonolis ha voluto aggiungere un po’ di pepe al messaggio, strizzando l’occhio ai comuni mortali che vivono in case molto “strette” della sua.

Testualmente: “‘Io resto a casa’ lo voglio scritto da chi vive in 50 mq con tre figli e senza tata. Non da persone come me che hanno case a due piani e ville con piscina e fanno la morale a tutti. Grazie”. Sfogo sincero o facile demagogia? Il dibattito è aperto, ma intanto il contatore dei commenti, like e condivisioni sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli corre…

Visualizza questo post su Instagram Lo sappiamo che bisogna restare a casa ma … Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 18 Mar 2020 alle ore 6:41 PDT

