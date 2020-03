Situazione Coronavirus Lombardia morti, purtroppo giunge notizia di un nuovo terribile dramma che ha distrutto una famiglia.

Altro dramma accaduto per colpa del Coronavirus in Lombardia. A Romano, comune situato in provincia di Bergamo, nel giro di soli 6 giorni sono morti Angelo Biglioli e sua moglie Giuseppina. Avevano rispettivamente 82 e 81 anni.

Lui è deceduto all’ospedale di Brescia lo scorso 17 marzo, la donna invece è venuta a mancare in casa il giorno 11. I due erano molto conosciuti per via dell’attività di fotografo di Angelo, che ha operato per decenni e decenni. L’uomo aveva dato esito positivo al test di rilevameno del Coronavirus, che nella sola Lombardia ha fatto 2mila morti, sulle 3mila vittime totale in tutta Italia. I contagiati sono invece 35mila all’incirca, con una cifra che al 18 marzo 2020 si avvicina ai 36mila. Purtroppo ci sono stati altri casi come questo.

