Coronavirus Italia | trasgressori del decreto scoperti grazie alla D’Urso

Da Nord a Sud sono troppe le persone irresponsabili che non ne vogliono sapere di restare a casa per la sicurezza di tutti vista la situazione Coronavirus Italia. La D’Urso li fa scoprire.

Grazie a ‘Pomeriggio 5‘, alcuni cittadini irrispettosi della quarantena necessaria imposta per limitare la diffusione del Coronavirus in Italia sono stati scoperti a Roma ed invitati a cessare i propri comodi.

Queste persone, che mancano di rispetto anche a chi sta morendo ogni giorno ed a chi passa ore ed ore in ospedale da oltre un mese per cercare di salvare delle vite, si stavano svagando tra allenamenti di gruppo, passeggiate sempre in drappello e quant’altro. Il tutto non rispettando neppure le misure più elementari dettate dal Governo nell’apposito decreto emanato ad inizio marzo allo scopo di fermare i contagi da Covid-19. Niente metro di distanza l’uno dall’altro in alcuni casi, con quelli che si allenavano che utilizzavano anche strumentazione non sottoposta ad operazioni di disinfezione. L’inviata di ‘Pomeriggio 5’, Giorgia Scaccia, ha sorpreso i furbi in un parco attiguo al Circo Massimo.

Coronavirus Italia D’Urso, grazie a ‘Pomeriggio 5’ scoperti dei trasgressori

Quando la giornalista ha fatto presente loro che non potevano stare lì e che avrebbero dovuto starsene a casa, la reazione di quest’ultimi è stata di fastidio. Quasi di aggressione, nonostante fossero nel torto più assoluto. Questi hanno protestato, dicendo che in quel momento la loro privacy era stata violata. Poco dopo è però intervenuta Virginia Raggi in persona. Il sindaco di Roma ha preso la parola alle telecamere della trasmissione di Barbara D’Urso, dicendo di avere avuto una segnalazione. “Se è grazie a ‘Pomeriggio 5’ ringraziamo Barbara ed i suoi collaboratori. Il messaggio ci è arrivato su Facebook”. Presumibilmente da qualche telespettatore che stava assistendo al servizio in diretta. La Raggi ha sgridato i presenti, ed anche i passanti che si trovavano lì nei pressi. “Gente, dovete restare a casa, non è così difficile da comprendere. Rispettate le regole e tutto andrà bene”. Ma sorprende la relativamente assoluta facilità da parte di molti nel trasgredire quanto dettato dalle autorità, tanto al Nord quanto al Centro ed al Sud.

