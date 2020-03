ClioMakeUp, la fuga da New York: “La città non è sicura”

La famosa Youtuber e Make-up artist Clio Zammatteo è scappata da New York con la sua famiglia, ma non per il Coronavirus come si potrebbe pensare.

ClioMakeUp è scappata da New York in queste ore insieme alla sua famiglia, ma non per il Coronavirus. La make-up artist si è spaventata per quello che potrebbe succedere in America in questi giorni. Insieme al marito Claudio e incinta della seconda figlia, Clio ha spiegato perché hanno deciso di lasciare la città in cui vivono, per raggiungere Giuliana un’altra influencer e make-up artist italiana che vive negli Stati Uniti.

Clio Zammatteo ha spiegato su Instagram perché ha deciso di andare via da New York: “Come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle, non sono più a New York. L’altro ieri sera abbiamo avuto un momento in cui ci siamo sentiti un po’ persi io e Claudio, per la situazione. New York non era più una città da considerarsi sicura per noi, nelle mie condizioni soprattutto”. Lo smarrimento di Clio e Claudio è stato dato dalla reazione dei newyorkesi al Coronavirus: “Quando inizi a vedere che la gente va a comprare armi anziché comprare la carta igienica, o pensi al livello di povertà che c’è nella vita… Abbiamo iniziato ad aver paura più che del virus ma della reazione della gente. Con una bambina piccola e una in arrivo, abbiamo deciso di venire dalla nostra seconda famiglia qui in America, da Giuliana. Le grandi città non sono sicure in questo momento in America”.

Grande spavento per ClioMakeUp

Nel suo video, Clio si è commossa, soprattutto pensando alla sua gravidanza che sta per giungere al termine. Lasciando New York, infatti, si è allontanata anche dal suo medico. “Non so cosa ne sarà, qua non ho neanche il dottore. Però almeno mi sento sicura. In questi giorni cercheremo di capire la situazione con il parto imminente”. La coppia ha scelto di lasciare la Grande Mela prima che possa succedere qualcosa di assurdo, la loro paura più grande erano proprio le armi. “Non mi sentivo sicura, è una situazione da film e come tale abbiamo deciso di venire ed essere in un numero maggiore. Anche per Grace, che è felicissima, è innamorata pazza dei figli di Giuliana”.

