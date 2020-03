Chiara Ferragni col pancione, la foto fa commuovere tutti i fan

Chiara Ferragni ha lanciato un messaggio strappalacrime allegando una foto col pancione: ecco il post su Instagram davvero avvincente

Ai tempi del Coronavirus Chiara Ferragni sta trascorrendo in compagnia di Fedez e di suo figlio la quarantena a casa a Milano. E così la stessa influencer sul suo profilo Instagram ha davvero commossi tutti con la foto col pancione: “Questa ero io, esattamente due anni fa oggi. Era il 17 marzo 2018 e la notte seguente avrei iniziato l’induzione per partorire il mio bambino Leo. Aveva 37 settimane ma si stava verificando una complicazione alla placenta e il dottore decise che era più sicuro partorire prima della scadenza”. Poi si continua a leggere: “Ero molto spaventata per il parto e alla fine è stato anche molto lungo (circa 22 ore che si sono concluse con un parto naturale) ma sai cosa? Lo rifarei subito. Non dimenticherò mai quelle emozioni. Il nostro corpo umano è solo un miracolo: dopo aver trasportato e partorito un bambino non ne sottovaluterò mai la magia. A più bambini e momenti felici, non vedo l’ora”.

Chiara Ferragni col pancione, il post su Instagram