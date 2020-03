Auguri per la Festa del Papà 2020: quali sono i messaggi da inviare via whatsapp ai genitori lontani in questi giorni di quarantena per il Coronavirus.

In questi giorni di quarantena per colpa della pandemia di Coronavirus, sono moltissime le famiglie separate dalla distanza e dall’impossibilità di muoversi. C’è chi infatti vive per lavoro in una città, ma ha i propri genitori, mamma, papà, fratelli o sorelle, altrove. Ecco che allora vivere le festività, come la Festa del Papà, lontani, si fa complicato. Un po’ di tristezza, un po’ di malinconia… insomma. Essere bloccati e non poter raggiungere chi si ama è difficile. Ecco allora che per la Festa del Papà 2020 che cade il 19 marzo, si fa più che mai necessaria la possibilità di comunicare via social. Mandare un messaggio su whatsapp per gli auguri, oppure inviare un bel pensiero via sms, su Facebook o Instagram diventa importante e noi siamo qui per suggerirvene alcuni.

Gli auguri per la Festa del Papà durante l’emergenza Coronavirus

Gli auguri per la Festa del Papà 2020 si faranno obbligatoriamente via messaggi per tutti coloro che vivono lontani dai propri genitori e non possono raggiungere la loro famiglia. Come fare allora per comunicare il proprio amore ai genitori lontani? Se proprio non avete idea potreste pensare di sfruttare qualche frase di un personaggio famoso, magari un aforisma o una poesia che renda un po’ meno pesante questa lontananza.

Frasi auguri originali per il 19 marzo

Per quello ci pensiamo noi e, a seguire, troverete i suggerimenti. In prima battuta però cerchiamo di vedere quali sono i pensieri che nascono da voi, gli auguri originali per la festa del papà 2020.

Anche se siamo lontani, il mio pensiero va a te. Che ci sei oggi, ci sei sempre stato e sempre ci sarai. Ti ringrazio per ogni sorriso e ogni abbraccio, anche per quelli virtuali che ci diamo oggi. Buona Festa del Papà.

Vorrei essere a casa a farmi prendere in giro da te come al solito. E invece sono lontano, ma questo periodo finirà e i nostri rapporti saranno ancora più forti di prima perché questa distanza mi ha fatto ulteriormente capire quanto ti voglio bene.

Buona festa del Papà! Sei un regalo prezioso e ora anche se siamo distanti lo sto capendo ancora di più e in modo ancora più chiaro e vigoroso. Grazie per esserci. Ti voglio bene.

Aforismi e frasi celebri di auguri per papà

Queste sono frasi da cui potete prendere spunto perché sono auguri originali, ma ecco anche qualche spunto per delle frasi tratte da scrittori o poeti famosi.