Antonino Chef Academy: anticipazioni puntata 18 marzo 2020

Antonino Chef Academy: tutte le anticipazioni sulla seconda puntata in onda su Tv8 dopo la messa in onda su Sky lo scorso inverno.

Niente spoiler, visto che coloro che non hanno Sky possono godersi ancora la novità: Antonino Chef Acedemy è una vera e propria scuola in cui 10 giovani cuochi dovranno superare una serie di prove per conquistare l’ambito premio, ovvero un posto a Villa Crespi, il ristorante stellato dello chef. Vediamo insieme la puntata di stasera.

Antonino Chef Academy: anticipazioni

In questa seconda puntata, i nove studenti ancora in gara sono pronti a sfidarsi per conquistare il premio finale. Nell’Aula Magna del Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, Chef Cannavacciuolo esporrà ai ragazzi tre nuove prove previste in questa puntata.

Nel primo test, quello sulle tecniche di cucina, gli studenti dovranno riprodurre una ricetta dello Chef utilizzando tre tecniche di cottura diverse in una sola ricetta. A seguire, nel test fuori sede, i cuochi concorrenti dovranno cimentarsi col foraging, la pratica di raccogliere il cibo che cresce spontaneo e dovranno quindi realizzare un piatto usando questi prodotti. Infine, nel test di approfondimento, i ragazzi dovranno superare una prova proposta dalla chef e manager indiana Ritu Dalmia: si dovranno usare spezie esotiche per dare un equilibrio assoluto al piatto.