Antonella Clerici dura sul Coronavirus: “Siamo andati troppo oltre”

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia e l’intera Europa: la stessa conduttrice Antonella Clerici ha voluto lanciare un messaggio a tuti

La quotidianità sta venendo a mancare per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. E così anche la conduttrice Antonella Clerici si è resa protagonista con diverse iniziative social: a mezzogiorno dà appuntamento a tutti con un format intitolato “Le ricette del buonumore”. Ecco il suo messaggio su Instagram: “Eravamo andati troppo oltre e spero che questo momento ci aiuti a riscoprire certi valori e ci faccia ritrovare più uniti, coesi e disponibili”. Poi la stessa conduttrice italiana ha svelato: “Leggo molto, mi informo, guardo film e aspetto che passi. Mi sento molto italiana e vicina al mio popolo”. Infine, la Clerici ha rivelato di avere anche tanti momenti no: “Ogni tanto mi prende la malinconia, come a tutti, dipende dai giorni e dall’evolversi del quadro del contagio e dei guariti”.

Antonella Clerici, l’appello della conduttrice

Del resto come tutti la stessa conduttrice italiana non perde le speranze lanciando un appello social: “Restare a casa è l’unico modo per contenere”. L’obiettivo è quello di tornare a godersi ogni istante della propria vita. Ora restiamo tutti a casa.