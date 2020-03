Amy Smart, chi è: vita e carriera dell’attrice statunitense

Chi è Amy Smart, vita e carriera dell’attrice statunitense classe 1976: famiglia, ruoli più importanti, gli esordi al cinema e in televisione.

Amy Smart, classe 1976, nata a Topanga Canyon, in California, madre dipendente in un museo e padre venditore, ha origini tedesche, inglesi e irlandesi.

A inizio carriera, ha ottenuto alcuni ruoli nei film per adolescenti del 1999 Varsity Blues e L’occasione per cambiare. Ha fatto il suo debutto nel film L’ultima volta che mi sono suicidato di Stephen Kay (1997), proiettato al Sundance Film Festival del 1997 insieme a Keanu Reeves.

Carriera e curiosità sull’attrice Amy Smart

Comparsa in Starship Troopers – Fanteria dello spazio di Paul Verhoeven, sempre nel 1997, due anni dopo è Varsity Blues, film sorpresa di incassi al botteghino a dargli una certa notorietà. Nel 2004 ha partecipato come co-protagonista nel film The Butterfly Effect. Successivamente ha interpretato Eve in Crank (2006) e Crank: High Voltage (2009). Si tratta probabilmente del suo ruolo più noto.

Inoltre, in anni più recenti, è stata la protagonista femminile del film commedia sentimentale ‘Amore al primo sguardo’. Per la televisione, ha invece avuto un ruolo nella serie televisiva Scrubs – Medici ai primi ferri, per la quale ha girato sei episodi, ed ha avuto un ruolo ricorrente nella serie Felicity.