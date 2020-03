Alessandra Carli, chi è: carriera e curiosità sulla giornalista Rai

Carriera e curiosità sulla giornalista Rai Alessandra Carli, esordi e successo: le controversie televisive e i programmi più amati.

Nata a Napoli il primo giugno 1969, giornalista professionista dal 1997, quello di Alessandra Carli è diventato negli anni uno dei volti più noti tra le giornaliste Rai.

Prima inviata di cronaca del Tg3, a partire dal 2010 passa alla conduzione del telegiornale della terza rete nazionale. A partire dall’autunno 2013, sostituisce Maurizio Ambrogi, nominato vicedirettore del telegiornale, divenendo capo della redazione politica.

Chi è Alessandra Carli: cosa sapere su di lei

Per diversi anni è stata la conduttrice di Tg3 Minuti, nato nel 2008 e che andava in onda tutti i giorni alle ore 11:10 con una durata di 3 minuti. Il breve telegiornale veniva trasmesso dal Centro di Produzione RAI di Saxa Rubra a Roma. Non va più in onda dal 12 settembre 2016. Attualmente Alessandra Carli è una delle conduttrici dell’edizione delle 19 del Tg3, che da sempre è la punta di diamante della programmazione della terza rete Rai.

Molto riservata nella sua vita privata, la bionda giornalista napoletana ha condotto anche diversi speciali del Tg3 e l’approfondimento Linea Notte. Proprio nel corso di una puntata di Tg3 Linea Notte è stata suo malgrado protagonista di una gaffe che ha coinvolto il collega Niccolò Bellagamba, il quale ha storpiato il nome del quotidiano Il Corriere della Sera.