Stasera in tv – Pechino Express 2020: anticipazioni di oggi 17 Marzo

Pechino Express 2020, questa sera in tv, parte da Kaili con la sesta tappa e la competizione si fa sempre più tesa: anticipazioni e promo di oggi, 17 Marzo

Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente continua il suo viaggio ai limiti del surreale con i suoi protagonisti e il suo (cattivissimo) conduttore, Costantino della Gherardesca.

L’adventure game di Rai 2 inizierà alle ore 21.20 e ci porterà in Cina, una lunga sesta tappa che parte da Kaili per arrivare a Longsheng. Mettiamoci comodi e restiamo a casa quindi, ricordando che la trasmissione è stata girata molto prima che si diffondesse il Coronavirus.

Pechino Express 2020:

i concorrenti sono arrivati in Cina

Eliminati Gli Inseparabili, Valerio e Fabrizio Salvatori, i superstiti della competizione giungono alla sesta tappa: un viaggio che parte da Kaili per arrivare a Longsheng. Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente durante la scorsa messa in onda ha registrato ben 2,4 milioni di spettatori (il 10,5% di share), segno che in questo periodo di crisi gli italiani stanno trovando un positivo svago nell’adventure game di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca.

I concorrenti esplorano la Cina

Giungi in Cina in concorrenti durante questa puntata dovranno percorrere 456 km partendo da Kaili. Nella prima fase si interfacceranno con la cultura locale, fra cibo, canti e balli tradizionali. I protagonisti si muoveranno poi verso il villaggio di Baisha, nello Yunnan, per destreggiarsi nella Prova Vantaggio. La corsa contro il tempo e i propri limiti li porterà infine a Longsheng dove il presentatore li aspetta per la fatidica classifica conclusiva. Come sempre si sarà solo al momento se ci sarà una nuova eliminazione o se i concorrenti perdenti avranno una nuova possibilità per riscattarsi.

Le coppie concorrenti di Pechino Express:

I Wedding Planner

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi I Sopravvissuti

Gennaro Lillio e Vera Gemma I Gladiatori

Max Giusti e Marco Marzocchi Le Collegiali

Nicole Rossi e Jennifer Poni Mamma e Figlia

Wendy Kay e Soleil Sorge Le Top

Ema Kovac e Dayane Mello

