Stasera in tv film – Ricomincio da noi: cast, trama e trailer del film di oggi

Ricomincio da noi, film del 2018, è la commedia in prima serata scelta da Rai 1, oggi 17 Marzo, che ricorda l’importanza dell’amicizia: trama, cast e trailer del film

Ricomincio da noi, film presentato per la prima volta al Torino Film Festival, andrà in onda stasera in televisione, in prima serata, per parlare con ironia di quanto l’amicizia sia importante nella vita, a prescindere dalla propria età.

La pellicola inizierà alle ore 21.25 su Rai 1 per strapparci risate e renderci più semplice rimanere a casa in questo difficile periodo. Scopriamo insieme trama, trailer e il cast stellare del film.

Ricomincio da noi, film presentato al Torino Film Festival nel 2018

La pellicola nel palinsesto di Rai 1 in questa serata in tv ci ricorderà come sia fondamentale avere rapporti di amicizia per essere davvero felici e come, anche in età avanzata, si possa cambiare strada. La protagonista del film è l’attrice pluripremiata Imelda Staunton, famosa per molte delle sue interpretazioni, e amata soprattutto dai fan della saga di Harry Potter.

Il lungometraggio è riuscito nella difficile impresa di incontrare il consenso sia del pubblico che dei critici cinematografici.

Ricomincio da noi, trama

Sandra trascorre una vita serena (forse troppo) assieme al marito quando scopre il tradimento di lui, che da diverso tempo si incontra con una sua amica di lunga data. Il doppio dolore la strazia a tal punto da decidere di andarsene per allontanarsi con un taglio netto sia dal compagno di una vita che da tutto quel mondo patinato e borghese che da cui si è sentita pugnalata alle spalle. La protagonista si trasferisce dalla sorella, donna tutt’altro che conformista, che la spingerà suo malgrado a uno stile di vita molto diverso da quello a cui era stata da sempre abituata. Il perbenismo di Sandra andrà in frantumi lasciando spazio, in tarda età, alla scoperta del nuovo. Nel caos la donna ritroverà se stessa e imparerà, finalmente, quali sono i valori a cui affidarsi e su cui contare.

Fra questi conoscerà l’amicizia, quella vera.

Cast:

Imelda Staunton (Sandra)

Timothy Spall (Charlie)

Celia Imrie (Bif)

Joanna Lumley (Jackie)

David Hayman (Ted)

Ricomincio da noi, trailer del film

