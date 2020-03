Stasera in tv – Cartabianca: ospiti di stasera e anticipazioni, oggi 17 Marzo

Con approfondimenti e reportage torna stasera in televisione Cartabianca sul Corona virus e sulla situazione italiana e mondiale dovuta all’emergenza: gli ospiti di oggi, 17 Marzo

L’Italia è divenuta zona rossa e tutte le porte del mondo si sono chiuse (quasi del tutto) per cercare di arginare l’emergenza Coronavirus. La pandemia sta creando preoccupazione in Europa e non solo. L’approfondimento di oggi a Cartabianca si concentrerà sugli italiani all’estero, con particolare accento sull’India e sugli Stati Uniti.

La trasmissione di Rai 3 inizierà alle ore 21.20, condotta da Bianca Berlinguer. Scopriamo insieme i reportage del programma e restiamo a casa per i suoi approfondimenti sul Coronavirus.

Leggi anche –> Stasera in tv – Pechino Express 2020: anticipazioni di oggi 17 Marzo

Cartabianca, ospiti di stasera e reportage

I Paesi che chiudono le frontiere agli italiani sono sempre più e in molti dei nostri connazionali partiti per un viaggio di piacere si sono ritrovati in quarantena all’estero.

Cartabianca, stasera in televisione, mostrerà reportage approfonditi sull’argomento partendo dai 14 italiani in regime di quarantena a Nuova Delhi. Durante il viaggio uno dei turisti del gruppo ha iniziato ad accusare i sintomi della febbre e forte tosse ed è risultato positivo al Coronavirus. Dopo l’episodio l’India ha deciso di chiudere le frontiere e ha accolto i 14 contagiati in quarantena nell’ospedale di Nuova Delhi. Altri sette del gruppo, non positivi, sono invece rientrati in Italia. I turisti che sono rimasti in India sono tutti asintomatici e, mentre in un primo momento avevano iniziato a fare pressione sul Governo locale, hanno poi scelto di affrontare la quarantena in loco, consapevoli delle difficili condizioni in cui versano le strutture sanitarie del nostro Paese.

Non c’è spazio per l’egoismo

L’intervistato racconta come “sarebbe stato egoistico” da parte loro tornare a casa a pesare sulla sanità lombarda. Questa e altri racconti simili mostreranno come gli italiani stanno affrontando l’emergenza, all’estero e in patria. Il Coronavirus verrà mostrato a 360° con le sue conseguenze politiche, sociali ed economiche e come alla paura si stia affiancando la voglia di combattere, insieme, l’epidemia. La Cina sta già tornando alla normalità e l’ipotesi che anche l’Italia sia vicina a questo traguardo si fa sempre più realistica.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI