Piero Chiambretti Coronavirus, il conduttore tv positivo subito ricoverato

Piero Chiambretti Coronavirus: il conduttore televisivo torinese risultato positivo al Covid-19 dopo apposito tampone, subito ricoverato.

Notizie poco allegre arrivano da Dagospia: Piero Chiambretti è risultato positivo al coronavirus e in questo momento è ricoverato all’ospedale San Mauriziano di Torino; con lui anche la madre, risultata positiva. #CR4 – La Repubblica delle Donne è stato sospeso a data da destinarsi come tanti altri programmi di casa Mediaset: le registrazioni di Uomini e Donne sono state sospese (ieri dovevano andare in onda le ultime puntate registrate, ma Maria De Filippi si è rifiutato di farlo per solidarietà a Paolo Bonolis); idem Avanti un altro e Forum che continuano ad andare in onda in replica. Assente Federica Panicucci a Mattino 5. Resistono solo Amici, il GF Vip (che finirà tre settimane prima), Striscia La Notizia e Pomeriggio 5.