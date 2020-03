Metro affollate a Milano nonostante il Coronavirus – VIDEO

Un post e un video su Twitter per denunciare quanto avviene a Milano dove le metro continuano a essere affollate nonostante il Coronavirus.

Le norme di contenimento del Coronavirus non fermano Milano: soprattutto a causa dei tagli alle corse della metro, infatti, i mezzi di trasporto risultano oltremodo affollati.

Su Twitter, arriva la denuncia di Lorenzo Cammareri, che ha postato un video scrivendo: “La metro di Milano oggi dopo la riduzione del servizio di trasporto pubblico. O si toglie completamente o non ha senso”.

Polemiche su metro affollate a Milano

Immediatamente dopo, è arrivata la replica di ATM: “Ciao Lorenzo, questa mattina ci sono stati casi di maggiore afflusso di passeggeri su alcuni treni in ora di punta. Per evitare che si ripetano, abbiamo riprogrammato le metropolitane, anche prevedendo un potenziamento”. L’azienda di trasporti aggiunge: “Dai prossimi giorni è garantito il 75% del servizio di un normale giorno feriale”.

Controreplica l’utente che ha postato il video in questione: “Però ragazzi qua non si tratta più di disservizio! Qua c’è di mezzo la salute delle persone. Pensateci bene per favore”. Secondo Nicola Di Marco, consigliere lombardo del Movimento 5 Stelle, “alcune corse della metro nell’orario di punta erano affollate” con “potenziale aumento del rischio” di contagio per i viaggiatori, “data l’impossibilità di mantenere la distanza di un metro prescritta dal decreto”. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ben visibili in questo video.