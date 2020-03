Mamma morta | bambina di 2 anni trovata abbracciata al corpo

Una bambina trovata mentre resta abbracciata al cadavere della sua mamma morta. Il decesso risale ad almeno 2 giorni prima, con segni di violenza.

Un dramma ha avuto luogo in Russia, con una bambina di soli 2 anni che è stata trovata mentre teneva abbracciato il corpo della sua giovane mamma. La donna era morta da almeno due giorni. Si chiamava Ekaterina Telkina.

LEGGI ANCHE –> Madre uccide figlia | complice il compagno straniero | “Lesioni orribili”

La piccola invece, di nome Eva, risultava assai indebolita per il fatto di non avere mangiato per così tanto tempo. Condotta d’urgenza in ospedale, ha ricevuto delle cure primarie e per fortuna il personale medico che l’ha presa in cura è riuscito a stabilizzarla. Adesso la bambina è in buone condizioni e sono gli altri suoi parenti stretti che se ne prenderanno cura. La vicenda risale alla scorsa settimana. La mamma morta sembra vivesse da sola e la scoperta è avvenuta dopo che alcuni suoi familiari avevano provato invano a mettersi in contatto con la ragazza. Una volta giunti al suo appartamento a Mozhayskiy, un sobborgo di Mosca, ci si è resi conto della tragedia avvenuta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Mamma uccide figlia | le aveva chiesto dei cereali | “Era un clone”

Mamma morta, la sua bimba l’ha vegliata per 2 giorni. E c’è un arresto

A nulla è valso l’intervento immediato da parte del personale medico. Con i sanitari sono giunti anche alcuni agenti di polizia, che hanno aperto una indagine su quanto avvenuto. Successive analisi sul corpo hanno portato all’emergere di segni di violenza sul corpo di Ekaterina. Ci sono delle lesioni e dei lividi derivanti da percosse. Molto probabilmente l’autore di queste violenze è il compagno di Ekaterina, un 39enne arrestato successivamente. Anche se la polizia non ha confermato la sua relazione con la vittima e l’inchiesta continua. Ma non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di omicidio.

LEGGI ANCHE –> Mamma uccide figlia | furiosa per pipì addosso | aveva 2 anni FOTO

LEGGI ANCHE –> Madre uccide figli | lei ha 22 anni | “Cantava mentre li finiva” FOTO