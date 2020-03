Lady Gaga in auto-isolamento: “Ho parlato con Dio. Ce la faremo”

La cantante italo-americana Lady Gaga ha deciso di mettersi in isolamento volontario per evitare di favorire la diffusione del Coronavirus.

Ormai il Coronavirus è una pandemia e non riguarda più solamente l’Europa e l’Asia. Il virus è giunto anche negli Stati Uniti e nel Canada ed molti degli Stati Usa hanno applicato le stesse misure d’emergenza che sono in vigore in Italia. Il problema maggiore è lo stesso riscontrato da noi: non esiste una cura efficace, dunque l’unico strumento per contrastare la diffusione è l’isolamento. Uno degli Stati che ha applicato per prima la quarantena è stata la California, la regione più ricca di tutta l’America.

Come saprete la California è anche il posto in cui vivono alcune delle più grandi celebrità americane, le quali, come quelle nostrane, stanno facendo in questi giorni una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Tra quelle che hanno voluto lanciare un messaggio c’è pure Lady Gaga. La cantante, infatti, ha deciso di porsi in auto isolamento e dal suo divano di casa invita tutti gli americani a fare lo stesso.

Lady Gaga lancia un appello: “Restate in casa”



Sul proprio profilo Instagram, la cantante scrive: “Ho parlato con alcuni medici e scienziati. Pure io vorrei vedere i miei genitori e i miei nonni, ma in questo momento è più sicuro evitare e non rischiare di contagiare gli altri nel caso avessi la malattia”. Come ormai noto da diverso tempo, infatti, il coronavirus è altamente infettivo e potrebbe manifestarsi in alcuni senza sintomi visibili. Purtroppo anche chi è asintomatico può diffondere il virus agli altri, dunque andare in giro in questo periodo è altamente rischioso non solo per sé stessi ma anche per gli altri. La cantante conclude il suo appello con una nota di speranza e dice: “Fidatevi di me. Ho parlato con Dio, mi ha detto che riusciremo a superare tutto”.