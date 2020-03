Grande Fratello Vip, nuova polemica: “Squalificate Antonella Elia”

Nuova polemica al Grande Fratello Vip, ancora una volta nell’occhio del ciclone finisce Antonella Elia: “Squalificatela per le sue frasi”.

Grande Fratello Vip contrassegnato dalle polemiche: dopo le esclusioni dei primi giorni, in più occasioni altri concorrenti sono stati a rischio. Ora, quando stiamo arrivando al rush finale, sotto accusa finisce Antonella Elia.

Secondo qualcuno, la showgirl sarebbe “protetta” dalla produzione del reality show e “spinta” verso la finale, nonostante sia stata al centro di polemiche.

La richiesta degli animalisti contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Gli ultimi in ordine di tempo ad attaccarla sono gli animalisti, per alcuni sue affermazioni davvero molto gravi. Infatti, la gieffina ha candidamente ammesso di aver agganciato il suo cane all’auto per farlo correre. Dichiarazioni che – secondo diversi utenti Twitter – sarebbero state poi censurate in puntata. Insomma, sottovalutata la gravità, si sarebbe andato avanti come se nulla fosse, accusano gli utenti.

In prima fila contro questa polemica ci sono proprio le associazioni animaliste, che sottolineano l’atteggiamento grave. Alla questione ha dato ampio spazio il settimanale ‘Nuovo Tv’, che si domanda: “Ha ragione chi sostiene che per fare alzare gli ascolti ad Antonella sarebbe concesso tutto, o quasi?”. Insomma, la tesi di molti è che l’ex showgirl venga ‘protetta’ per farla arrivare dritta in finale e che a lei sia davvero concesso tutto.