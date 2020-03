Grande Fratello Vip, Antonio Zequila in lacrime: il messaggio al padre

L’attore italiano, Antonio Zequila, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip si è lasciato andare: ecco il motivo delle lacrime

Antonio Zequila non ce l’ha fatta. L’attore, concorrente del Grande Fratello Vip, è scoppiato in lacrime senza poter trattenere le sue emozioni. Il suo pensiero è andato al padre scomparso da poco e così c’è stato un emozionante ricordo con un cartellone: “Ciao Giovanni”. Lacrime per dimostrare tutto il suo amore verso la famiglia: un lato che finora l’attore non aveva ancora espresso del tutto come in occasione del ricordo della perdita di uno dei suoi affetti più cari nel giorno del suo anniversario.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni di euro alla Regione Lombardia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, il pensiero di Zequila

Successivamente, dopo la notte insonne, come ogni giorno Zequila è stato il primo ad alzarsi al mattino facendo le pulizie mattutine. Così ha mandato insieme ad Aristide un messaggio alle mamme: “Volevamo mandare un bacio grandissimo alle nostre mamme Carmela ed Emilia, speriamo che tutti gli italiani possano stare meglio”. Poi ha aggiunto: “Potremmo vederci per brindare insieme alla vittoria. Perché ricordatevi che andrà tutto bene!”. Inoltre, nella casa c’è anche chi festeggia con una festa a tema “trash”.